Путина спросили, когда в России станет легче жить

На прямую линию с президентом РФ поступило много обращений о падении уровня доходов россиян.

При этом зарабатывать меньше стали все: и бедные, и средний класс. Все спрашивают, когда станет легче жить.

Владимир Путин подчеркнул, что из-за ситуации на энергетическом рынке произошел "малоприятный" элемент в экономике и соцсфере.

"Спад был в 2016 году, сейчас доходы потихоньку восстанавливаются", - отметил глава государства.

По словам президента, реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам. Путин призвал ЦБ обратить на это внимание: "Нам не нужен пузырь".

По словам президента, с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33,2 тысяч до 44 тысяч в 2019 году, по последним месяцам 45 тысяч рублей.

Путин оговорился, что это средние цифры, не все получают столько. Он призвал телезрителей "не сердиться" на него в случае, если они столько не получают.