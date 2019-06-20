17 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

"Путин верит в нацпроекты, а вот элиты о них вспоминать не хотят"

"Прямая линия" с Владимиром Путиным началась с вопроса про нацпроекты.

Ответ Владимира Путина, по мнению экспертов, оказался очень не конкретным. Характерно, что вопрос задали журналисты, которые ведут шоу. При этом было отмечено, что основная масса россиян не слышала почти ничего о них, а если и слышала, то не понимает, зачем. Об этом же говорил накануне "Прямой линии" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что "уровень понимания населением национальных проектов оставляет желать лучшего".

Сам Владимир Путин, отвечая на этот вопрос, сформулировал только цели и задачи нацпроектов.

"Конечная цель нацпроектов - поднять уровень жизни граждан и обеспечить безопасность государства", - заявил он на своей "Прямой линии"

"По нацпроектам - отсутствие конкретики, Путин об этом уже говорил, в связи с чем - непонятно, зачем этот вопрос задавался и зачем вообще с него начали", - комментирует Накануне.RU политолог Максим Жаров.

При этом он отмечает, что поверхностный ответ президента вовсе не означает, что нацпроекты уходят из центра внимания Кремля.

"Думаю, что сам Владимир Путин в них как раз верит. А вот элиты, увидев, что нацпроекты сложны с точки зрения "распила" их бюджетов, о них действительно вспоминать и не хотят", - говорит Жаров.

"Попытка популяризации нацпроектов не показалась мне убедительной. Людям про нацпроекты как инструмент развития надо как-то понятнее и проще отвечать", - отметил политолог Константин Калачев.

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"Путин верит в нацпроекты, а вот элиты о них вспоминать не хотят"

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Теги: Владимир Путин, нацпроекты, прямая линия



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