Набсовет "Корпорации развития" покинул его бывший глава

Акционеры "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") провели общее годовое собрание акционеров, на котором утвердили изменения в составе наблюдательного совета. Его покинул последний представитель, косвенно связанный с уральским полпредством, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В новый состав набсовета не вошел бывший председатель органа, экс-советник полпреда Виктор Гузь. В комментарии Накануне.RU он сообщил, что распрощался не только с набсоветом, но и "вообще с Корпорацией развития". Новое место работы Гузь предпочёл не разглашать.

Напомним, Виктор Гузь возглавил наблюдательный совет в 2017 г., тогда же орган покинули заместители полпреда Александр Моисеев и Борис Кириллов. В декабре 2018 г. руководящий пост перешел к директору департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Олесе Швагер. Одновременно с усилением контроля над Корпорацией со стороны основных регионов-акционеров - Югры и Ямала - полпредство дистанцировалось от структуры. Новый полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов комментировал тему "Корпорации развития" без оптимизма, заявляя, что проект не оправдал ожиданий. С приходом Цуканова Виктор Гузь покинул полпредство, таким образом, официально представители президента не участвовали в работе КР.

Помимо Гузя из состава наблюдательного совета выбыли предприниматель Василий Дума, а также ушедший из правительства ЯНАО Евгений Кузаев. Их сменили глава департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Виталий Бучков и замдиректора департамента экономического развития Роман Колупаев. Отметим, что вакантное место Гузя никто не занял: акционеры приняли поправки в положение о набсовете, теперь орган может состоять из шести человек.

На годовом собрании акционеры также утвердили годовой ответ. Итоги голосования в пресс-службе "Корпорации развития" Накануне.RU узнать не удалось. Однако известно, что "за" отчет голосовала Югра. Отчет за 2018 г., вероятнее всего, стал вторым подряд итоговым документом, который утвердили акционеры. Критика руководства Корпорации со стороны регионов закончилась, когда гендиректором стал ставленник Югры Сергей Черняев. При этом убыток "КР" в 2018 г. составил 4 млрд руб.