17 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Зауралец получил срок за истязание своей сожительницы и "минирование" магазина, где она работала

В Петухово осудили местного жителя, его приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима.

Осенью прошлого года злоумышленник "заминировал" магазин в Петухово, где работала его сожительница, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Вызов, естественно, оказался ложным. Мужчина на этом не остановился и через несколько дней обокрал магазин, напав на продавца и похитив из кассы 3 тыс. руб.

Полицейские почти сразу задержали преступника в другом магазине, где он похищенными деньгами пытался расплатиться за алкоголь и еду.

В ходе следствия установлено, что мужчина всего лишь полгода назад до совершения преступлений освободился из тюрьмы. Также установлено, что он неоднократно истязал и угрожал убить свою сожительницу.

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Зауралец получил срок за истязание своей сожительницы и "минирование" магазина, где она работала

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Теги: Петухово, ложное минирование, суд, приговор, истязание



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