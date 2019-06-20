Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий – досудебные апелляции политика были отклонены. Как сообщают французские СМИ, Саркози подозревается в использовании своего влияния и связей для подкупа судьи в другом разбирательстве.

Дело касалось пожертвований на предвыборную кампанию Николя в 2007 году со стороны покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, речь шла о 50 мл евро. Телефон Саркози начали прослушивать и узнали, что Саркози и его адвокат сговаривались подкупить судью.