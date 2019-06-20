17 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
избиение журналиста (2019) | Фото:youtube.com

На побившего журналиста хакасского чиновника завели еще одно уголовное дело

Майская история с нападением на журналиста в кабинете у хакасского чиновника получила продолжение.
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Республиканское управление СКР возбудило на главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева еще одно уголовное дело. Он и "неустановленные лица" подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Эпизод, который теперь расследуется, относится к 2007-2010 гг. и к 2010-2017 гг. "Глава МО Ширинский район Сергей Зайцев, являясь должностным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира Ширинского района, предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, на своего знакомого, после чего обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо", - считает следствие.

Также Зайцеву вменяют "разработку договора аренды указанного земельного участка с арендной платой в размере около 50 тыс. руб. в год и обеспечение включения в договор условий об изменении категории земель данного участка с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, и последующего выкупа участка у собственника за цену ниже рыночной".

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"При этом подозреваемый знал, что указанный земельный участок должен был перейти в муниципальную собственность и использоваться бесплатно, а изменение категории земель повлечет существенное увеличение рыночной стоимости участка", - отмечает СКР.

С 2010 по 2017 гг., как полагает следствие, "Зайцев незаконно обеспечил подписание договоров аренды данного земельного участка, перечисление его собственникам арендной платы за счет средств муниципального бюджета, после чего организовал подписание подчиненными сотрудниками договора купли-продажи земельного участка о его выкупе за сумму более 5 млн руб. Таким образом, совершение Зайцевым и другими неустановленными лицами незаконных действий повлекло наступление тяжких последствий в виде причинения материального ущерба МО Ширинский район в сумме более 6 млн руб. за незаконно выплаченные арендную плату и выкуп земельного участка у собственника".

Напомним, в мае этого года журналисты программы "Вести. Дежурная часть" попытались взять интервью у Зайцева в его кабинете. Вопросы касались коррупции в администрации района. Неизвестно, как именно проходило начало разговора корреспондента и чиновника, но в конце он оттолкнул микрофон, а потом стал выталкивать журналиста, повалил его на пол, ругался. Зайцева исключили из "Единой России", впрочем, на местном уровне у него есть сочувствующие. Сам чиновник утверждает, что его спровоцировали. В итоге на Зайцева завели уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста.

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На побившего журналиста хакасского чиновника завели еще одно уголовное дело

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Теги: сергей зайцев, коррупция, превышение должностных полномочий, уголовное дело



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