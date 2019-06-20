"Мегионнефтегаз" вошел в число лучших предприятий РФ по охране труда

"Славнефть-Мегионнефтегаз" вновь вошел в ТОП-100 лучших промышленных предприятий России в области условий и охраны труда. Федеральный рейтинг опубликовала Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда "Эталон". Он сформирован по результатам всероссийского конкурса "Успех и безопасность-2018", который проводит Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", эксперты подтвердили: действующая на предприятии система менеджмента в области HSE полностью соответствует высоким требованиям российских и международных стандартов. В числе сильных сторон "Мегионнефтегаза" названы эффективная деятельность по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а также высокий уровень квалификации сотрудников, курирующих вопросы охраны труда.

На улучшение условий труда в 2018 году предприятие направило около 390 млн рублей (на 10% больше, чем годом ранее). Для повышения уровня производственной безопасности внедряются современные технологии и оборудование, средства телеметрии и автоматизации, совершенствуются методы дистанционного контроля технологических процессов.

"Безопасность и экологичность – безусловный приоритет нашей производственной политики. Нет таких показателей, ради которых можно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, поэтому наша цель – отсутствие травматизма и аварийности", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. Он подчеркнул, что на предприятии применяются лучшие отраслевые практики. При этом особое внимание уделяется интеграции партнеров – подрядных сервисных организаций – в систему управления производственной безопасностью и вовлечению трудовых коллективов в реализацию единых стандартов