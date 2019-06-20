Бойко-Великому вменяют хищение 4 млн долларов у банка "Кредитный экспресс"

Следственный комитет РФ раскрыл подробности уголовного дела о хищении средств уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка "Кредитный Экспресс".

Как сообщили Накануне.RU, преступления совершались в период с 2013 по 2018 годы. На данный момент установлен 31 факт хищений.

В списке подозреваемых - владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий. Сообщалось, что правоохранители провели обыски в компаниях, связанных с бизнесменом. Это "Электроника на Пресне", "Русское молоко" и "Ваш финансовый попечитель". Бизнесмен вину не признает.

Также задержаны директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По данным следствия, они похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Фигуранты дела, располагая копиями документов клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Также следствие проверяет "факты вывода активов банка" через необеспеченные и невозвратные кредиты юрлицам.

Ростовский банк "Кредит-экспресс" лишился лицензии Центробанка РФ в мае 2018 года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания доходов. Регулятор обнаружил значительное снижение капитала банка, из-за чего интересы кредиторов и вкладчиков "Кредит-экспресс" оказались под угрозой.