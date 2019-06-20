Бойко-Великому вменяют хищение 4 млн долларов у банка "Кредитный экспресс"

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
следственный комитет (2010) | Фото:

Бойко-Великому вменяют хищение 4 млн долларов у банка "Кредитный экспресс"

Следственный комитет РФ раскрыл подробности уголовного дела о хищении средств уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка "Кредитный Экспресс".

Как сообщили Накануне.RU, преступления совершались в период с 2013 по 2018 годы. На данный момент установлен 31 факт хищений.

В списке подозреваемых - владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий. Сообщалось, что правоохранители провели обыски в компаниях, связанных с бизнесменом. Это "Электроника на Пресне", "Русское молоко" и "Ваш финансовый попечитель". Бизнесмен вину не признает.

Также задержаны директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По данным следствия, они похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Фигуранты дела, располагая копиями документов клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали деньги клиентов, размещенные на депозитных счетах.

Также следствие проверяет "факты вывода активов банка" через необеспеченные и невозвратные кредиты юрлицам.

Ростовский банк "Кредит-экспресс" лишился лицензии Центробанка РФ в мае 2018 года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания доходов. Регулятор обнаружил значительное снижение капитала банка, из-за чего интересы кредиторов и вкладчиков "Кредит-экспресс" оказались под угрозой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бойко-Великому вменяют хищение 4 млн долларов у банка "Кредитный экспресс"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: василий бойко-великий, кредитный экспресс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2020 15:50 Мск Суд прекратил уголовное дело против бизнесмена Бойко-Великого
Ранее 16.01.2020 10:08 Мск Следствие ужесточило обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2019 01:18 Мск Основатель "Русского молока" задержан по подозрению в хищении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети