17 Октября 2020
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Экономика Пермский край
(2019) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения

В Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На сессии "Москва – территория инновационного развития социальной сферы" обсудили траекторию развития социальной сферы в Москве и то, как столица делится своими наработками с другими регионами страны.

В своём выступлении заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что сейчас социальная поддержка имеет "заявительный подход" и при этом современное общество заинтересовано в индивидуальном получении социальных услуг. Как подчеркнула заммэра Москвы, в основе современной структуры социального блока должны быть четыре базовых принципа: индивидуальный подход к жителям, проактивность государственных структур, синергия работы городских служб и использование новых технологических решений. По словам Анастасии Раковой, современные технологии, обмен информацией позволяют выявить конкретных людей, которые нуждаются в помощи, уйти от принципа "не заявил – не получил". В Москве такие технологии применяются, и столица активно делится разработками с другими регионами страны. 

(2019)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Также заместитель мэра подчеркнула, что есть субъекты, которые ушли намного дальше столицы, просто не всегда имеют возможность это показать. В качестве примера Анастасия Ракова привела Пермский край, где разработана система назначения пакета анализов при подозрении на патологию: "Это первый регион, который придумал и реализовал систему клинических решений в части пакетного назначении анализов при определённых нозологиях. И в ближайшее время мы это тоже обязательно сделаем".

Опытом региона по цифровизации государственных услуг поделился губернатор Пермского края Максим Решетников. Он подчеркнул, что самое важное в реновации социальной сферы – переход к проактивной позиции, и сделать это можно и не имея московского бюджета. "Не только в Москве рождаются новации. Например, Пермский край активно вкладывается в цифровизацию медицины. Сейчас мы уникальны тем, что у нас на 100% внедрены электронные медицинские карты. Не только в городах и крупных поселениях, но и в сёлах. Есть тотальная доступность результатов анализов и осмотров на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это даёт возможности для реализации проактивного подхода органов госвласти", — подчеркнул Максим Решетников.

(2019)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Пермском крае система здравоохранения "вышла" из кабинетов. Например, в регионе используется 70 тыс. личных кабинетов, то есть 3% населения Прикамья сами интересуются своим здоровьем, проходят онлайн-тесты на раннее выявление заболеваний. Кроме того, через интернет активно ведётся запись к врачу. От широкого использования информационных технологий ожидается снижение нагрузки на врачей и, как следствие, проявление с их стороны большего внимания к пациентам, а не к заполнению медицинских карт. В настоящее время четыре поликлиники в Пермском крае работают полностью без бумаги, в электронном виде. Для этого медицинскому персоналу выданы электронные подписи, разработана защита каналов связи. 

Максим Решетников подчеркнул, что цифровизация – это в первую очередь изменение бизнес-процессов. "Объём социальных инноваций нарастает, и цифровизация вместе с изменением бизнес-процессов является основной движущей силой в их развитии", – заявил губернатор Пермского края.

(2019)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Отдельно глава Прикамья остановился на том, как изменение бизнес-процессов повлияло на систему выявления детского неблагополучия. Максим Решетников отметил, что, к сожалению, в Пермском крае, как и в ещё нескольких регионах, были случаи нападения подростков на других детей. При разборе ситуаций выяснялось, что нападавший ребёнок формально был из благополучной семьи. При этом в разных органах власти имелась информация, что с ним что-то не так, но наличие ведомственных барьеров и защита прав одного в ущерб правам общества привели к таким последствиям. Поэтому, отмечает губернатор, сейчас в крае выстраивается система межведомственного взаимодействия, совместно с прокуратурой решается вопрос о передаче данных, в том числе из медицинских систем. Предполагается, что изменения позволят социальным педагогам обладать полной информацией о ребёнке. "В основе таких изменений лежит цифровизация, работа с большими данными. И конечно, это следствие бюджета, это следствие команды", – резюмировал Максим Решетников.

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Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения

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Теги: цифровизация здравоохранения, максим решетников, Форум социальных инноваций регионов



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