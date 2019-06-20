17 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Ямалкоммунэнерго (2013) | Фото: пресс-служба Ямалкоммунэнерго

Глава Тазовского заявил на "Ямалкоммунэнерго" в полицию: компания собрала с потребителей 3 млн за услуги, которые не оказала

Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай пожаловался в полицию на то, что компания "Ямалкоммунэнерго" брала с потребителей плату на водоотведение, которого на самом деле не было. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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Заявление было зарегистрировано ещё в марте. Компания оказывает услуги по водоотведению жидких биологических отходов. В структуру тарифа включены затраты на транспортировку и пропуск сточных вод через очистные сооружения. После доследственной проверки выяснилось, что фактически очистные сооружения не использовали – система выведена из строя. То есть с потребителей брали деньги незаконно.

Всего с января 2015 по декабрь 2018 гг. компания за "мёртвую услугу" получила 3,1 млн руб., при этом дело полицейские не возбуждали, хотя доказательств было достаточно. Прокурор Тазовского района внёс требование главе районной полиции соответствующее требование, после чего дело о мошенничестве в крупном размере всё-таки возбудили.

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Глава Тазовского заявил на "Ямалкоммунэнерго" в полицию: компания собрала с потребителей 3 млн за услуги, которые не оказала

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Теги: Ямалкоммунэнерго, водоотведение, коммунальные услуги



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