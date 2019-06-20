17 Октября 2020
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Образование Тюменская область
Николай Цуканов, форум &quot;Утро&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Цуканов открыл молодежный форум "Утро - креативный капитал"

Полпред в УрФО Николай Цуканов в сопровождении губернатора Тюменской области Александра Моора открыл работу молодежного уральского форума "Утро-2019", который проходит на площадке Тюменского президентского кадетского училища. Всего площадка приняла 515 участников первой смены из шести регионов Уральского федерального округа.

Отметим, что форум предусматривает образовательную программу по шести направлениям: "Урал Политический", "Урал Городской", "Урал Цифровой", "Урал Экологичный", "Урал Предприимчивый" и "Урал Международный", где молодые люди будут готовить и представлять свои проекты, часть из которых попадет под внимание Федерального агентства по делам молодежи.

Николай Цуканов, Александр Моор, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

Каждая из площадок подготовила специальные презентации для полпреда. В частности, гостю спели песню, показали химические опыты и импровизированный макет вагона поезда "Полярная звезда", где гостям презентовали туристический Ямал.

Николай Цуканов, Александр Моор, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

Больше всего Николай Цуканов заинтересовался научной площадкой, где напомнил ребятам про задачу президента по развитие цифровой экономики.

Николай Цуканов, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Всегда нужно задавать себе вопрос: что мы получим в конце... Задачу нужно ставить от и до", — дал наставление молодым учёным полпред и пожелал им удачи.

Затем в инфо-шатре Цуканову показали интерактивную презентацию Тюменской области, где полпред с помощью очков виртуальной реальности пролетел над Тюменью и Тобольском.

Николай Цуканов, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

Открывая форум, Николай Цуканов ещё раз повторил свой тезис, что работа должна иметь конечный результат.

Николай Цуканов, Александр Моор, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Друзья, побольше общайтесь друг с другом не через телефоны, а глаза в глаза, и тогда у вас все получится", — посоветовал участникам молодежного форума полномочный представитель президента.

Николай Цуканов, Александр Моор, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, что полпред и губернатор сразу после открытия мероприятия уехали смотреть прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным.

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Цуканов открыл молодежный форум "Утро - креативный капитал"

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Теги: форум утро, николай цуканов



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