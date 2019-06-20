Цуканов открыл молодежный форум "Утро - креативный капитал"

Полпред в УрФО Николай Цуканов в сопровождении губернатора Тюменской области Александра Моора открыл работу молодежного уральского форума "Утро-2019", который проходит на площадке Тюменского президентского кадетского училища. Всего площадка приняла 515 участников первой смены из шести регионов Уральского федерального округа.

Отметим, что форум предусматривает образовательную программу по шести направлениям: "Урал Политический", "Урал Городской", "Урал Цифровой", "Урал Экологичный", "Урал Предприимчивый" и "Урал Международный", где молодые люди будут готовить и представлять свои проекты, часть из которых попадет под внимание Федерального агентства по делам молодежи.

Каждая из площадок подготовила специальные презентации для полпреда. В частности, гостю спели песню, показали химические опыты и импровизированный макет вагона поезда "Полярная звезда", где гостям презентовали туристический Ямал.

Больше всего Николай Цуканов заинтересовался научной площадкой, где напомнил ребятам про задачу президента по развитие цифровой экономики.

"Всегда нужно задавать себе вопрос: что мы получим в конце... Задачу нужно ставить от и до", — дал наставление молодым учёным полпред и пожелал им удачи.

Затем в инфо-шатре Цуканову показали интерактивную презентацию Тюменской области, где полпред с помощью очков виртуальной реальности пролетел над Тюменью и Тобольском.

Открывая форум, Николай Цуканов ещё раз повторил свой тезис, что работа должна иметь конечный результат.

"Друзья, побольше общайтесь друг с другом не через телефоны, а глаза в глаза, и тогда у вас все получится", — посоветовал участникам молодежного форума полномочный представитель президента.

Примечательно, что полпред и губернатор сразу после открытия мероприятия уехали смотреть прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным.