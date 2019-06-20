На Среднем Урале мужчину, который с балкона обстрелял полицейских, отправили принудительно лечиться

В Краснотурьинске местный житель, который стрелял с балкона по полицейским, по решению суда отправлен на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, ранним утром 2 сентября пьяный мужчина с балкона своей квартиры на улице Металлургов произвел несколько выстрелов из зарегистрированного и принадлежащего ему охотничьего гладкоствольного ружья "Вепрь" в сторону дома напротив, где на первом этаже располагается частное охранное предприятие. Также огонь был открыт по припаркованным неподалеку машинам, в том числе служебному автомобилю патрульно-постовой службы полиции. Ранее силовики прибыли на сигнал о конфликте и стрельбе.

В результате один из полицейских был ранен в ногу. Стрелка удалось задержать. Оказалось, что накануне у мужчины вышел конфликт с сотрудниками упомянутого ЧОП, из-за чего и началась стрельба.