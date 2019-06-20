"Только слухи" - малазийский премьер раскритиковал расследование по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир выразил недовольство результатами расследования по уничтожению "Боиинга" над Донбассом летом 2014 г. Обвинения в адрес трёх россиян и одного украинца политик назвал "политическим давлением на Россию".

Как сообщает издание The Star, Махатхир обратил внимание, что обвинения в адрес России звучали и до начала расследования, и нынешними доказательствами о причастности россиян малазийская сторона не удовлетворена.

"Что до нас, мы хотим доказательств. Пока нет доказательств – только слухи", – подчеркнул премьер.

Кроме того, он опроверг спекуляции, будто его несогласие с данными расследования связано с покупкой Россией местного пальмового масла.

Напомним, представители Объединённой следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолёт, к России.