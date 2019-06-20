"Путин нас поддерживает". Полпред назвал ответ Минтранса про метро в Екатеринбурге промежуточным

Уральский полпред Николай Цуканов заявил, что федеральный центр не отказывал Екатеринбургу в поддержке строительства второй линии метро. Отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах форума "Утро" в Тюмени, он назвал ответ Минтранса РФ, адресованный Дмитрию Медведеву, промежуточным.

"Это не отказ Министерства транспорта, а промежуточный ответ председателю Правительства РФ. Есть уверенность губернатора в том, что метро должно быть в Екатеринбурге, есть понимание городских властей, чтобы метро появилось, нужно сделать определенную работу – финансово-экономическое обоснование, проектную документацию, и тогда, я в этом убежден, я это знаю, можно обращаться в Правительство РФ за поддержкой", – отметил Николай Цуканов.

По его словам, и президент, и глава Правительства поддерживают продолжение строительства метро в уральской столице.

"Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель Правительства поддержал, а дальше региональным властям нужно интенсивно в ежедневном режиме готовить документацию и работать с федеральным Правительством", – отметил он.

"Со своей стороны я готов оказывать всестороннюю поддержку. Для Екатеринбурга метро крайне важно", – подчеркнул полпред.