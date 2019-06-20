Эксперты оценили "запас прочности" российских авиакомпаний как минимальный – они погрязли в долгах

Эксперты проанализировали финансовые отчеты ведущих российских перевозчиков, сопоставили их с показателями иностранных компаний и пришли к неутешительному выводу: возможности роста рынка исчерпаны, а запас прочности у отечественных переводчиков минимальный. Они погрязли в кредитах и лизинге, цены на которые в России значительно выше, чем за рубежом. Если ситуация не изменится, рынок авиаперевозок в ближайшем времени ожидает череда дефолтов и банкротств.

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Исследование провело рейтинговое агентство АКРА, пишет "Коммерсант". Данные анализа таковы: "отношение долга к операционному денежному потоку (выручка минус операционные расходы) у российских авиакомпаний находится на уровне 4,8, что сопоставимо с 4,6 у зарубежных перевозчиков. Но при этом операционный денежный поток (до выплаты фиксированных платежей) у иностранных перевозчиков в среднем в 2,2 раза превышает платежи по лизингу и кредитам, а у российских авиакомпаний — только в 1,4 раза". "Это означает, что запас прочности крупнейших российских авиакомпаний составляет 40% от суммы фиксированных платежей, тогда как у иностранных — 120%",— объясняет заместитель директора АКРА Александр Гущин.

"Даже у крупных российских авиакомпаний денежные потоки покрывают процентные и лизинговые платежи с небольшим запасом, что указывает на рост рисков для кредиторов. Уровень риска средних и малых авиаперевозчиков в описанной ситуации еще выше, что при сохранении текущих рыночных тенденций может привести к росту количества дефолтов и банкротств на рынке",— говорится в исследовании.

В конце прошлого года близко к грани банкротства подошла авиакомпания Utair. Перевозчик предложил кредиторам списать часть долга, но те не согласились. Поиск решения идет до сих пор, компания хочет выторговать реструктуризацию протяженностью в десятки лет, при этом продавать базовые активы, приносящие доход, не собирается.