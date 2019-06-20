17 Октября 2020
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Общество В России
платная дорога, пункт оплаты, дорога, (2019) | Фото: flickr.com

Автомобилистов предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство РФ предложило ввести штраф до 2,5 тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

Как сообщает "Парламентская газета", штрафы планируется взимать через систему "свободный поток" с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.

Отмечается, что строительство и содержание таких пунктов дорого обходится и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

Ранее Администрация президента запретила взимать с водителей деньги за проезд по дорогам. Кремль направил в Госдуму отрицательное заключение на законопроект Правительства, который позволил бы региональным властям временно ограничивать движение автомобилей по дорогам путем взимания платы.

В Администрации президента посчитали, что принятие такого проекта закона позволило бы региональным властям вводить временные ограничения и платный проезд по собственному усмотрению, поскольку в документе не приводится определения "эффективности организации дорожного движения", на достижение которой и направлены изменения.

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Автомобилистов предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

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Теги: штраф, платная дорога



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