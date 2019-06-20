Китай поможет Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении экономики

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем прибыл в Китай, где провёл переговоры с китайским коллегой Ван И.

Как сообщает RT, в преддверии визита ближневосточный дипломат намеревался попросить КНР об "инструментах" для борьбы с радикалами-исламистами.

"Чжунго жибао" передаёт, что глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И выделил три основных момента работы по Сирии. Во-первых, необходимо ускорить политическое урегулирование, что является единственным средством добиться долгосрочной стабильности.

Второе. Борьбу с терроризмом нельзя ослаблять. Множество экстремистов всё ещё действует в провинции Идлиб. Ситуация по-прежнему сопряжена с рисками. Всем сторонам стоит, отказавшись от геополитических соображений, укрепить сотрудничество и решительно расправиться с террористическими организациями, внесёнными в список Совбеза ООН.

В-третьих, Ван И заявил о необходимости неуклонно осуществлять восстановление экономики. Это и настоятельная просьба сирийского народа, и основа устойчивого развития страны в будущем.

Китай регулярно оказывает правительству Башара Асада разнообразную помощь. В 2016 г. спецпредставитель Минобороны КНР Гуань Юфэй обсудил отправку в Сирию военных советников для работы с поставляемым туда вооружением.