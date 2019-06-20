Китай поможет Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении экономики

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Министры иностранных дел Сирии и КНР (2019) | Фото: www.thepaper.cn

Китай поможет Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении экономики

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем прибыл в Китай, где провёл переговоры с китайским коллегой Ван И.

Как сообщает RT, в преддверии визита ближневосточный дипломат намеревался попросить КНР об "инструментах" для борьбы с радикалами-исламистами.

"Чжунго жибао" передаёт, что глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И выделил три основных момента работы по Сирии. Во-первых, необходимо ускорить политическое урегулирование, что является единственным средством добиться долгосрочной стабильности.

Второе. Борьбу с терроризмом нельзя ослаблять. Множество экстремистов всё ещё действует в провинции Идлиб. Ситуация по-прежнему сопряжена с рисками. Всем сторонам стоит, отказавшись от геополитических соображений, укрепить сотрудничество и решительно расправиться с террористическими организациями, внесёнными в список Совбеза ООН.

В-третьих, Ван И заявил о необходимости неуклонно осуществлять восстановление экономики. Это и настоятельная просьба сирийского народа, и основа устойчивого развития страны в будущем.

Китай регулярно оказывает правительству Башара Асада разнообразную помощь. В 2016 г. спецпредставитель Минобороны КНР Гуань Юфэй обсудил отправку в Сирию военных советников для работы с поставляемым туда вооружением.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китай поможет Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении экономики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Сирия, Валид Муаллем, Ван И



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети