Тюменская область – в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности

Тюменская область – в тройке лидеров субъектов по инвестиционной привлекательности. Об этом на заседании парламента заявил спикер облдумы Сергей Корепанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Регион наряду с Москвой и Татарстаном входит в тройку наиболее привлекательных для инвестиций регионов", - сказал в конце заседания Корепанов.

Отметим, на этой неделе главы Тюменской области Александр Моор и Татарстана Рустам Минниханов договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов.

Ранее на ПМЭФ стало известно о том, что Тюменская область в рейтинге инновационных регионов демонстрирует самую хорошую динамику: за пять лет регион переместился на 35 позиций. Успех объясняется региональной программой привлечения инвестиций, рассказал на сесси форума руководитель Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.