США признали потерю беспилотника в результате атаки Ирана

Военные власти США признали потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он был уничтожен иранской ракетой. Ранее об уничтожении американского БПЛА сообщили представители военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а военное командование США отрицало потерю летательного аппарата.

Правда, теперь американцы утверждают, что их беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана, а был сбит в международной зоне над Ормузским проливом, соединяющим Персидский и Оманский заливы, передает NBC. Представитель военного командования США заметил, что это расценивается как неспровоцированная атака.

Сообщение о сбитом беспилотнике пришло на фоне усиления напряженности в регионе. США обвиняют Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Иран отрицает свою причастность.