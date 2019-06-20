Япония заявляет, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство

Минобороны Японии заявляет, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщает ТАСС. Самолет вошел в небо Японии в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. На перехват бомбардировщика, по этим данным, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации не было, говорится в сообщении Минобороны.

Накануне, напомним, российские истребители Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. По данным Национального центра управления обороной, самолеты В-52Н Военно-воздушных сил США 17 июня приближались к российским границам в разных регионах. Один из них был перехвачен над Черным морем, второй — над Балтийским. В воздух пришлось поднять Су-27. Полеты истребителей проходили по международным правилам