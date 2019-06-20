17 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
мопед, Верхний Яр, ДТП, гибель, подросток (2018) | Фото:ГИБДД Курганской области

В Кургане ребенок на мопеде, сданном в утиль, сбил мальчика и скрылся

В Кургане подросток на мопеде сбил ребенка.

ДТП произошло в микрорайоне Глинки у дома №49, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

15-летний водитель ехал на мопеде "ИЖ Юпитер", отвлекся и сбил 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть.

Подросток испугался ответственности и скрылся с места аварии, бросив травмированного ребенка.

В ходе розыска полицейские установили, что подросток был на мопеде не один - вместе с ним сидел 13-летний мальчик, шлемы они не использовали, а сам мопед давно был списан в утиль и не состоял на учете. Водитель не имел прав на управление транспортным средством.

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В Кургане ребенок на мопеде, сданном в утиль, сбил мальчика и скрылся

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Теги: Глинки, мопед, Курган, ребенок, подросток, травма



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