17 Октября 2020
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Наука и техника В России Москва
Яндекс.Такси (2017) | Фото:instagram.com/yandex.taxi

"Яндекс" выпустил на дороги Москвы пять беспилотных автомобилей

Компания "Яндекс" начала тестирование беспилотных автомобилей в рамках правительственного эксперимента, который был запущен в конце прошлого года. На дороги Москвы выехали пять таких машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НТИ "Автонет", курирующего проект.

"Яндекс" выпустил пять первых беспилотников в Москве. До конца лета будет еще 15, а до конца года - 95. Также до конца года мы ожидаем расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области и надеемся, что и другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту", - сказал собеседник агентства.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года.

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"Яндекс" выпустил на дороги Москвы пять беспилотных автомобилей

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Теги: яндекс, беспилотный автомобиль, тестирование



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