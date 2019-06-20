Экс-омбудсмен Севастьянов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

Бывший уполномоченный по правам человека в регионе Алексей Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Севастьянов выдвигается от партии "Гражданская сила".

Добавим, что выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора можно до 24 июня. Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов и лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.