17 Октября 2020
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Экономика Курганская область
тариф, электричество, список (2019) | Фото:Накануне.RU

Курганская область стала единственным регионом России, где с июля этого года не будет повышен тариф на электроэнергию

Курганская область стала единственным регионом России, где с 1 июля этого года не будет повышен тариф на электроэнергию, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоит отметить, что тарифы на предоставление коммунальных услуг будут проиндексированы по всей стране.

Как сообщила Накануне.RU директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, тарифы для зауральцев останутся без изменения еще на 1 год, то есть до 1 июля 2020 года.

"С 1 июля 2018 года энерготариф не менялся, даже несмотря на повышение НДС с 1 января 2019 года. По сути, тариф должен был вырасти на 1,7%, но нам этого удалось избежать. Федеральная антимонопольная служба дала положительную оценку такому решению. Тариф признан экономически обоснованным", - отметила Гагарина.

тариф, электричество, список(2019)|Фото:Накануне.RU

тариф, электричество, список(2019)|Фото:Накануне.RU

тариф, электричество, список(2019)|Фото:Накануне.RU

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Курганская область стала единственным регионом России, где с июля этого года не будет повышен тариф на электроэнергию

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Теги: тариф, энерготарифы, Курган, Зауралье, электричество



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