Косаток из "китовой тюрьмы" перегружают в фуры

Двух косаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье перегрузили в фуры.

Как сообщает РИА Новости, животных в черных гамаках подняли краном. Открытые вольеры для белух сейчас пусты.

Ранее издание Vl.ru также информировало, что млекопитающих начали перегружать в контейнеры.

Однако сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) опроверг данные сообщения. Он заявил, что ученые работают над дальнейшими вопросами маршрутов и сроков.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.

На днях сообщалось, что Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы".

Отметим, об освобождении морских млекопитающих Путин распорядился уже несколько месяцев назад. Однако вопрос до сих остается нерешенным: неясно, когда будут выпускать животных и в каком именно месте.