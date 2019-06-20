Глушаков при уходе из "Спартака" получит от клуба 100 млн рублей

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков получит от клуба, который он покидает, 100 млн руб. "отступных". Это 50% от той суммы, что он должен заработать по контракту. Об этом пишет Infox.ru со ссылкой на Baza.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб сообщил об этом на своем официальном сайте. Пресс-служба "Спартака" поблагодарила футболиста за большой вклад в победы и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Как сообщало Накануне.RU, 32-летний Глушаков выступал за красно-белых с лета 2013 года, всего на его счету 173 матча и 23 забитых мяча.

При этом сообщалось, что якобы капитан намеревался получить гонорар в 1,5 млн евро наличными - вместо 3 млн, прописанных при расторжении его контракта с клубом. Это объяснялось тем, что якобы Глушаков хотел получить средства именно наличными, чтобы не делиться ими с женой Дарьей, с которой разводится: в этом случае игрок сможет не платить алименты экс-супруге.