На "Иннопром" в Екатеринбург приедут федеральные министры России и Турции

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк и министр торговли Турции Рухсар Пекджан обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией в рамках юбилейной, десятой выставки "Иннопром" которая пройдет с 8 по 11 июля в МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, напомнив, что Турецкая Республика в этом году выступает страной-партнером Международной промышленной выставки "Иннопром". Её экспозиция расположится в павильоне № 1 на площади около трех тысяч квадратных метров.

В рамках экспозиции свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представят крупнейшие компании Турции, такие как DURMAZLAR MAKINA, LAYNE BOWLER POMPA, HÜRMAK PLASTİK OTOMOTIV MAKİNA, YILMAZ REDÜKTÖR, HİDROMODE HİDROLİK MAKİNA и другие. На торжественной церемонии открытия ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в киноконцертном театре "Космос", страна-партнер обещает показать колоритное культурное шоу.

Также в рамках выставки пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли.

Всего на "Иннопром"-2019, вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в 2 раза превышает результат прошлого года. Впервые свои национальные стенды представят Австрия, Казахстан, Франция. Напомним, что тема предстоящей выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения".

"Мы ждем от "Иннопрома" развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию", – отмечал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В планах посольства – проведение на площадке Екатеринбурге в рамках перекрестного года культуры и туризма России в Турции и Турции в России, которым объявлен 2019-й, фестиваля турецкого кино, художественной выставки и музыкального концерта турецких исполнителей", - заявлял чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар.