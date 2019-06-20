На "Иннопром" в Екатеринбург приедут федеральные министры России и Турции

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

На "Иннопром" в Екатеринбург приедут федеральные министры России и Турции

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк и министр торговли Турции Рухсар Пекджан обсудят перспективы двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией в рамках юбилейной, десятой выставки "Иннопром" которая пройдет с 8 по 11 июля в МВЦ "Екатеринбург-Экспо".
Читайте также:

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, напомнив, что Турецкая Республика в этом году выступает страной-партнером Международной промышленной выставки "Иннопром". Её экспозиция расположится в павильоне № 1 на площади около трех тысяч квадратных метров.

В рамках экспозиции свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представят крупнейшие компании Турции, такие как DURMAZLAR MAKINA, LAYNE BOWLER POMPA, HÜRMAK PLASTİK OTOMOTIV MAKİNA, YILMAZ REDÜKTÖR, HİDROMODE HİDROLİK MAKİNA и другие. На торжественной церемонии открытия ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в киноконцертном театре "Космос", страна-партнер обещает показать колоритное культурное шоу.

Также в рамках выставки пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли.

Всего на "Иннопром"-2019, вместе с Турцией, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в 2 раза превышает результат прошлого года. Впервые свои национальные стенды представят Австрия, Казахстан, Франция. Напомним, что тема предстоящей выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения".

"Мы ждем от "Иннопрома" развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию", – отмечал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В планах посольства – проведение на площадке Екатеринбурге в рамках перекрестного года культуры и туризма России в Турции и Турции в России, которым объявлен 2019-й, фестиваля турецкого кино, художественной выставки и музыкального концерта турецких исполнителей", - заявлял чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На "Иннопром" в Екатеринбург приедут федеральные министры России и Турции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иннопром, Россия, Турция, Денис Мантуров, Мустафа Варанк, Рухсар Пекджан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2019 16:19 Мск Путин сократил присутствие на GMIS и оставил в печали опального полпреда
Ранее 09.07.2019 15:23 Мск "Новый, такой красивый": Путин на саммите GMIS отметил конгресс-центр Екатеринбурга
Ранее 08.07.2019 12:53 Мск Путина ждут на "Иннопроме" во вторник
Ранее 05.07.2019 12:50 Мск Кремль подтвердил скорый визит Путина в Екатеринбург
Ранее 05.07.2019 09:14 Мск Путин хочет видеть Италию страной-партнером "Иннопрома" в Екатеринбурге

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 15:02 Мск Стенд Свердловской области на "Иннопроме" оборудуют переговорным площадками

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети