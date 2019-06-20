Елена Малышева разгуливает по Москве без обуви

Телеведущая Елена Малышева, которую в последнее время постоянно преследуют скандалы, не останавливается в попытках похудеть и вести здоровый образ жизни. Так, она пошла по Москве домой пешком. А поскольку рабочий день звезда провела в туфлях на каблуке, она просто их сняла и шла, очевидно, босиком.

"А я сегодня сняла туфли и два часа(!!!) шла пешком до дома!!! Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада!" – пишет Малышева в Instagram.

Многие восхищаются ее стойкостью в комментариях, хотя есть и противники ее методов похудения. Обычно Малышева сидит на диете имени себя (которую, кстати, весьма успешно монетизирует), но иногда устраивает и экстремальные марафоны, во время которых даже голодает. Иногда ведущая призывает подписчиков ограничить себя в еде вместе с ней, хотя и предупреждает о возможных последствиях таких жестких методов.