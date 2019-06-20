Прямая линия с Владимиром Путиным. Текстовая трансляция

Семнадцатая "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным транслируется основными федеральными телеканалами и радиостанциями. По данным ВЦИОМ, следить за эфиром намерены 75% россиян, причем 29% будут смотреть передачу от начала до конца. Вести программу будут Павел Зарубин и Елена Винник. В зале также присутствуют гости - спортсмены, актеры.

18.18 Последним стал трогательный ответ на вопрос о том, за что Путину стыдно. За закрытые школы не стыдно, за закрытые заводы не стыдно, за пенсионную реформу не стыдно, за рост налогов не стыдно, за зарплаты в 10 тысяч рублей не стыдно, за рост тарифов ЖКХ не стыдно. Записку вот одну там потеряли помощники. "Никогда не забуду, все еще стыдно".

18.15 "Вы инопланетянин?" - "Нет"

18.15 Нет, Путину не надоело быть президентом

18.13 "Если неэффективных чиновников заменить роботами, виноваты будут программисты"

18.06 "Через свежепокрашенную траву вижу, что происходит на местах"; "Анекдоты про себя знаю, но рассказывать не буду, у меня появился коллега, который делает это профессионально" (смех ведущей); "Никто целенаправленно не пытается ввести меня в заблуждение"

18.03 "Если проблема касается судеб человека, я не считаю ее мелкой" (аплодисменты) "Лень это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму нужно отдыхать. Бороться с ленью можно только начав работать". Это блиц-опрос, возможно, дело идет к концу

18.00 Четыре часа. Рекорд, напомним, 4.47

17.57 Губернатор Александр Моор сказал, что заявки на подключение к водопроводу, который будет построен к концу 2020 года, можно уже подавать. "Я за них обратился, сделайте побыстрее", - попросил Путин.

17.51 Оказалось, что питьевой воды нет не во всем селе Каскара, а только в коттеджной части. Серия неловких моментов, поскольку чиновники уже два часа строят водопровод, прокуратура и СК взялись за проверки

17.50 Грудинину не светит кресло премьера. "Нужно вывести деньги из офшоров", - посоветовал президент

17.45 По регионам проверят зарплату "скорой помощи". Это вот важно, но проскочило вскользь, это же не выставка Щукина в Москве и не организация музея в доме, принадлежащем Минобороны

17.37 Ну точно, проблемы кончились. Курсантка-летчица просится водить борт №1

17.27 Зарубин напомнил Путину, что NYT недавно публиковала статью о усилении кибератак США на Россию, намекая, что это кибервойска Трампа DDOSят "Прямую линию". Хочется обратить внимание, что NYT писала про атаки на энергетический сектор.

17.22 Все ждем вопросов о пенсионной реформе, но тут важное от находящегося под личными санкциями Евгения Грабчака, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике из Минэнерго - не хочет ли Путин встретиться с Трампом и наладить отношения наших стран.

17.10 В селе Каскара уже начали строить водопровод. Закончат до конца 2020 г. Ручное управление страной

17.03 Политолог Максим Жаров: "По окончании третьего часа блогерами закрывают дыру в повестке прямой линии. Очень короткий short-list вопросов у организаторов оказался".

17.00 Третий час трансляции прошел

16.56 Парад блогеров продолжает Амиран Сардаров, который задал вопрос об ограничении интернета и прорекламировал шаурму.

16.53 Дмитрий Гоблин Пучков попросил ввести уголовную ответственность за ложные новости

Дмитрий "Гоблин" Пучков - Путину: Не пора ли ввести уголовную ответственность за фейковые новости?

16.51 Сказочный вопрос о грани между оскорблением и критикой власти. Оказывается, речь об оскорблении символов власти - флаг, герб, гимн и так далее. Злоупотреблять этой нормой нельзя, критиковать власть можно!

16.47 Не называя имени Ивана Голунова тему подвели к подбрасыванию наркотиков. Путин считает, что либерализировать антинаркотическое законодательство нельзя. А вот контроль за деятельностью правоохранительных органов нужно усилить.

16.44 Если ампула с наркотическим средством куда-то закатилась, то ее нужно достать! - учит Путин медиков работать с обезболиванием тяжелых больных. - А может ампула даже сломалась! Врачи не должны нести ответственности

16.37 Если бы можно было отмотать время на 20 лет, Путин бы "разумеется" согласился стать президентом. Видимо, важные проблемы уже закончились

16.35 Нужно внести членов ополчения в лист действующего в России закона, который позволит приравнять ополченцев к участникам боевых действий, считает Путин. "Поручаю Правительству это сделать"

16.33 Дагестан попросил поднять бокал за здоровье Путина и за победу

16.19 Началось Поле чудес - Путина позвали играть в хоккей в Пензу

16.07 Путин признался, что чувствует ответственность за коррупцию

16.04 "У нас нет экономистов из 90-х, где они, назовите хоть одну фамилию? Разве что Кудрин, да и тот перековался, дрейфует в сторону Глазьева, поскольку хочет распечатать нефтяную кубышку… ему коллеги оппонируют, почти ученики, говорят, что это приведет к инфляции. Элементы монетаристские есть, но у нас нет системы 90-х годов".

Надеемся, Глазьев поднял парус и начал дрейфовать подальше от Кудрина

16.00 Трансляция идет уже два часа

16.00 "У нас нет экономистов из 90-х. Разве что Кудрин". Кудрин тоже занервничал

15.55 Мало зарабатываешь? - Ты просто не очень. На вопрос "Когда чиновники будут получать такую же зарплату, как рядовые работники?", Путин ответил, что человек должен зарабатывать исходя из уровня своей квалификации, деловых личностных качеств.

"Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных", - пошутил Путин, а бедные занервничали.

Еще Путин сказал, что если министрам и главам госкомпаний понизить зарплату (ну, вы же помните, у нас хороший МРОТ, 10 тысяч рублей) - то наши квалифицированные и деловые руководители разбегутся за границу и принимать эффективные решения будет некому.

15.47 Говорят, иностранные хакеры DDOSят "Прямую линию".

15.41 Политолог Константин Калачев: "Члены "Единой России" - это ответственные и зрелые люди, а не банда" - заявил Владимир Путин. От сердца отлегло!

15.40 Очень неожиданное заявление! Отвечая на животрепещущий вопрос "Куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России?" - Путин внезапно перешел к вопросу об ответственности за Перестройку.

"Я не стал бы называть бандой... когда люди берут на себя ответственность за решения, которые, в конечном итоге, направлены на улучшение жизни людей. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-е годы, но за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, развалили вооруженные силы, довели до гражданской войны - до кровопролития на Кавказе, поставили страну на грань утраты суверенитета. Далеко не все люди, кто работал в 90 несут ответственность, но раз это произошло, то должны нести".

Ого! Это что, камень брошен в Семью?

15.37 Политолог Константин Калачев: Ликвидацию "китовой тюрьмы" приурочили к "Прямой линии" с Путиным. Теперь ясно, почему животных не стали освобождать раньше. Очень "гуманно". Бедные белухи

15.36 Двух касаток и шесть белух из китовой тюрьмы перевезли в бухту Шантарскую Хабаровского края для реадаптации. Через четыре месяца выпустят всех. Правительство решило запретить вылов касаток для в культурно-просветительских целей.

15.32 Важный вопрос опять всплыл, но не задан

15.27 Звонок из 18 века, село Каскара Тюменская область сообщает, что в нем нет водопровода. Жители ездят за водой в соседнее село, а в последнее время закупают в бутылках. С водопровода "Тюменского бройлера" провести воду не получается. Село расположено в 25 километрах от Тюмени.

15.25 Если санкции отменить ничего не изменится, считает Путин

15.21 Традиционный монолог о том, сколько пользы принесли России санкции, а пострадали от них в основном страны Евросоюза. "Мы потеряли 50 млрд долларов, Европа 240". И машиностроение у нас сделало рывок, и сельское хозяйство совершило прорыв.

15.18 Семьям "по нуждаемости" на детей 1,5-3 лет также как и на младенцев будут платить прожиточный минимум на ребенка. Нуждаемость - это доход в полтора или два прожиточных минимума на семью.

15.14 Вопрос про детские пособия, мамы называют его издевкой и насмешкой. Путин - 10 тысяч (в среднем по стране) прожиточный минимум ребенка.

15.07 Ипотека для многодетных 6%, а на Дальнем Востоке 5%

15.06 Политолог Константин Калачев: "Они издеваются. Показать современность можно по-разному. А это цирк. Инстаблогеры про экологию. Местами напоминает экспансию социальной безысходности - когда включаются министры и бьюти-блогеры. Модно, молодежно... и неубедительно. Показ бессилия президента. Раньше показывали всесилие"

15.00 На этой животрепещущей ноте не можем не отметить, что прошел уже час

15.00 Блогер Катя Адушкина, которая занимается музыкой и танцами, рассказала президенту, что ее, как и всех школьников в мире интересует (нет, не то, что вы подумали) экология!

14.56 Мусорная реформа в тройке часто задаваемых вопросов. Один из вопросов из Верхней Салды, за полгода ситуация ухудшилась, Путину показали фотографии помоек. Это кошмар, считает Путин.

Первые результаты прямой линии: замминистра срочно отправят в Верхнюю Салду следить за вывозом мусора

14.55 Нацпроекты будут ощутимее коммунизма, порадовал анекдотом Путин. "В СССР обещали, что следующее поколение будет жить при коммунизме. А потом оказалось, что вместо коммунизма - Олимпийские игры в 1980 году".

Очень смешно.

Все ведь забыли про пенсионную "реформу" в разгар ЧМ-2018.

14.54 Как обычно, всплывающие вопросы намного интереснее задаваемых

14.52 Москвичка задала вопрос, которого явно ждал Путин - о нацпроектах

14.44 Путин напомнил, что зарплаты у медиков выросли. На 3-5%. От 10 тысяч это сколько - 300-500 рублей? Заживе-ом

14.41 Политолог Максим Жаров: Совершенно непонятна цель этой медицинской интермедии из поликлиник в разных регионах. Люди говорят, что все плохо, медперсонал говорит, что проблем нет. Что скажет Путин, пока непонятно, но на мой взгляд, столь большое количество точек включения в одном сюжете - это перебор. В соцсетях уже многие воспринимают это, как "отбеливание" реально существующих проблем в здравоохранении. То есть, лакировка действительности.

14.36 Длинное показательное выступление на тему "Очередей в больницах нет, но и врачей нет". Вопрос к распределению врачей после вузов по государственным больницам. "Повышение зарплат медикам" медики пока не оценили и работать добровольно в государственных больницах за копейки не хотят.

14.27 Вопросы будут задавать медики из трех регионов, в том числе из Челябинской области.

14.25 Футболист Дзюба выглядит озадаченным. Зарплата? 10 тысяч?? Рублей???

14.21 Очень важный вопрос: когда жить станет лучше? В обнищании и дискомфорте президент винит закредитованность - 40% зарплаты люди отдают банкам.

14.16 Путину рассказали, что учителям, пожарным и врачам не хватает денег на жизнь. Президент считает, что МРОТ в 10 тысяч не так уж и плох, а сотруднику МЧС из Калининграда поднимут зарплату в два раза. Молодец, что позвонил!

14.12 Путин перечислил, какие вопросы попали к нему на стол - образование, медицина, уровень жизни, отходы

14.10 С опозданием всего на 10 минут "Прямая линия" начинается

14.05 Фигуристка Алина Загитова попросит у президента Чемпионат мира по фигурному катанию, актер Александр Петров будет спрашивать о поддержке малых городов

14.03 Как обычно, вовремя диалог с президентом не начинается. Традиции это важно.

13.58 Задать вопрос президенту можно по телефону 8-800-200-40-40 бесплатно из любой точки России. Вопросы по СМС или ММС бесплатно принимаются на номер 04040. Можно задать вопрос через мобильное приложение "Москва - Путину", сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прием вопросов продлится до окончания программы.

13.56 Члены Правительства и почти все губернаторы будут на рабочих местах во время "Прямой линии", чтобы подхватить эстафету, если вопрос будет по их части. В прошлом году случился конфуз, когда на месте не оказалось министра финансов Антона Силуанова. Пресс-служба министерства впоследствии оправдала своего шефа, объяснив его отсутствие "уважительными причинами".

13.55 Всего Путин участвовал в 16 "Прямых линиях", 12 раз в качестве президента, 4 - как премьер-министр.

13.52 Год назад Путин успел ответить на 73 вопроса. Эфир длился 4 часа 20 минут. Начиная с восьмого эфира (2009 год) хронометраж программы держится около четырех часов. Рекордная (пока) продолжительность эфира - 4.47 в 2013 году.

13.49 В этом году на "Прямую линию" поступило около 1,5 миллиона вопросов. Такая активность считается невысокой - в 2018 году россияне задали 2,7 млн вопросов, в 2015 - 3,25 млн. Пресс-секретарь президента считает, что низкий интерес россиян к диалогу с Путиным вызван жарой. 1,5 миллиона вопросов поступало на "Прямую линию", когда она проводилась в третий раз - в 2003 году.