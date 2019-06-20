В Тюменской области стало на три почётных гражданина больше
Депутаты Тюменской областной думы согласились с губернатором Александром Моором, который предложил расширить список Почётных граждан региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Напомним, в списке значились сразу три фамилии — это председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, бизнесмен и крупный сельхозпроизводитель Геннадий Рязанов, а также экс-руководитель региональной редакции ВГТРК Анатолий Омельчук.
Депутаты единогласно утвердили награды.