17 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор, Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области стало на три почётных гражданина больше

Депутаты Тюменской областной думы согласились с губернатором Александром Моором, который предложил расширить список Почётных граждан региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в списке значились сразу три фамилии — это председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, бизнесмен и крупный сельхозпроизводитель Геннадий Рязанов, а также экс-руководитель региональной редакции ВГТРК Анатолий Омельчук.

Депутаты единогласно утвердили награды.

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В Тюменской области стало на три почётных гражданина больше

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Теги: Анатолий Сушинских, Геннадий Рязанов, Анатолий Омельчук, почётный гражданин Тюменской области



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Ранее 11.06.2019 09:14 Мск Моор внёс в думу список из трёх фамилий на присвоение почетного звания 

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