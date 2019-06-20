Напомним, в списке значились сразу три фамилии — это председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских , бизнесмен и крупный сельхозпроизводитель Геннадий Рязанов , а также экс-руководитель региональной редакции ВГТРК Анатолий Омельчук .

Депутаты Тюменской областной думы согласились с губернатором Александром Моором , который предложил расширить список Почётных граждан региона, передаёт корреспондент Накануне.RU .

В Тюменской области стало на три почётных гражданина больше





