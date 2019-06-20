Жители нижних этажей будут больше платить за отопление

С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

Депутат напомнил, что новый норматив должны были внедрить с 2016 года. Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предлагает отменить обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла в новостройках.

Министерство отметило, что люди стали отключать отопление в своих квартирах, тем самым перекладывая обязанность оплаты на своих соседей и провоцируя конфликты.

В Минстрое уточнили также, что определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно. Кроме того, отмечается, что приборы учета тепла стоят дорого, и их использование экономически нецелесообразно.