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Общество Тюменская область
Тюменская областная дума заседание (2014) | Фото: Накануне.RU

Завод по сортировке мусора в Тобольске введут раньше срока – к 1 сентября

Завод по сортировке мусора в Тобольске построят не к зиме, как было запланировано, а раньше – к осени. Это выяснилось на заседании тюменской облдумы, на котором депутаты раскритиковали поправки в один из профильных законов. Коммунисты при этом полагают, что изменения "затягивают строительство заводов для сортировки мусора", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Изменения закона "Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых коммунальных отходов" предполагают урегулирование случаев, когда после заключения последнего из договоров субаренды участков для размещения объекта системы коммунальной инфраструктуры, фигурирующего в концессионном соглашении, заключен договор субаренды дополнительного участка, предоставленного для размещения одного из объектов системы коммунальной инфраструктуры, входящего в состав соглашения. В таких случаях срок создания такого объекта продлевается не более, чем на восемь месяцев со дня заключения договора на дополнительную землю.

Коммунист Юрий Юхневич поинтересовался, не принимаются ли поправки из-за того, что строители не успевают в срок возвести полигоны в Тобольске и Ишиме. Заместитель губернатора Лариса Теплоухова отметила, что на тобольском полигоне идёт монтаж оборудования, его введут к сентябрю.

"Полигон в Ишиме долго реконструировали и вводили, он передан в Тюменскую область только в 2018 г., и участок разрезан пополам. Провели большую работу, убрали один из "кусков" из полигона, концессионер его вернёт. Именно ради этого продлеваем срок. Концессионер готов построить его к декабрю, просим на 8 месяцев продлить", - сказала Теплоухова.

Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

Коммунист Тамара Казанцева напомнила, что "заводы должны были построить в 2017 г., потом ввод перенесли на 2019 г., теперь грозит сдвиг ещё на восемь месяцев.

"То есть тарифы высокие, а площадок нет. В частности, из Вагайского района должны возить в Тобольский район, а завода нет. Принятием поправок мы потакаем регоператору, чтобы он "обдирал" население", - сказала Казанцева.

Юхневич поддержал однопартийца, отметив, что не понимает мотивов принятия решения.

"Если одна из сторон не выполняет обязательства, почему ей полагаются поблажки? Мы не готовы к "мусорной" реформе. Поправки – попытка впрыгнуть в последний вагон. Если не успеваете, надо расторгнуть договор", - сказал Юхневич.

Зампред думы по соцполитике Николай Яшкин сказал, что принимаемые новшества как раз и позволяют быстро провести реформу.

Глава думского комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева попеняла коллег: по её словам, они "критикуют то, чего не знают".

"Концессионер принимал ряд нестандартных решений: прямо на площадке монтируют узлы, сменили поставщиков в рамках импортозамещения", - сказала Лосева.

Постановление принято: 33 депутата голосовали "за", три – против. Пятеро воздержались.

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Завод по сортировке мусора в Тобольске введут раньше срока – к 1 сентября

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Теги: мусор, сортировка, завод



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