Новые "Гардемарины" обойдутся в сто миллионов рублей

Съемки четвертого фильма о гардемаринах в самом разгаре, а 83-летняя Светлана Дружинина – бессменный режиссер и автор проекта – защищает проект в Минкультуры России, претендуя на финансирование съемок из госбюджета.

По данным ТАСС, накануне на экспертном совете по игровому авторскому и экспериментальному кино, были озвучены такие цифры: в целом бюджет ленты обойдется примерно в 108 млн руб., из которых около 27 млн руб. планируется потратить на промоушн. Также создатели "Гардемаринов 4" хотят воспользоваться краудфандингом. Ну а в прокате они надеются собрать 250 млн руб. – так фильм хотя бы отобьется, хотя, вероятно, и не выйдет в прибыль. Риски у проекта не такие уж великие: довольно скромный бюджет для исторического фильма (у провалившегося в прокате "Тобола" бюджет был в пять раз больше) при наличии народно любимых первых частей. Также в продолжении согласились сниматься почти все звезды из первых фильмов, что наверняка обеспечит интерес со стороны поклонников проекта. При этом Дружинина все-таки рискнула: на главные роли – роли детей гардемаринов – она взяла юных актеров-дебютантов.

Незамыленные лица актеров, играющих главных героев.