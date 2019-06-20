По факту ДТП с автобусом на трассе М-5 в Челябинской области возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-5 в Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц). Расследование поставлено на контроль в прокуратуре города.

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом. Два человека погибли, семь пострадали.