17 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
ДТП автобуса и бензовоза, М-5, (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

По факту ДТП с автобусом на трассе М-5 в Челябинской области возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-5 в Челябинской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц). Расследование поставлено на контроль в прокуратуре города.

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом. Два человека погибли, семь пострадали.

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По факту ДТП с автобусом на трассе М-5 в Челябинской области возбуждено уголовное дело

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Теги: ДТП, М-5, автобус, бензовоз, авария, уголовное дело,



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