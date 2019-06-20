"Мстители: Финал" выпустят в повторный прокат в расширенной версии

Финал франшизы "Мстители" выйдет в повторный прокат с ранее не демонстрировавшимися сценами, сообщил глава Marvel Кевин Файги. В США премьера состоится уже в следующие выходные. Впрочем, рассчитывать на "режиссерскую" версию ленты не приходится – все "новинки" покажут уже после финальных титров. Это будет некая вырезанная при первоначальном монтаже сцена и "несколько сюрпризов".

Повторный релиз едва ли сможет привлечь такую же аудиторию, как и во время первого показа, но он вполне может принести "Мстителям" лидерство по кассовым сборам в мировой истории. Сейчас фильм находится на втором месте, отставая от "Аватара" с его $2,78 млрд на каких-то $4 млн.