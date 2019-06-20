"Мстители: Финал" выпустят в повторный прокат в расширенной версии

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Marvel Марвел Мстители: Финал Тони Старк Железный человек Роберт Дауни-младший (2019) | Фото:instagram.com/marvel

"Мстители: Финал" выпустят в повторный прокат в расширенной версии

Финал франшизы "Мстители" выйдет в повторный прокат с ранее не демонстрировавшимися сценами, сообщил глава Marvel Кевин Файги. В США премьера состоится уже в следующие выходные. Впрочем, рассчитывать на "режиссерскую" версию ленты не приходится – все "новинки" покажут уже после финальных титров. Это будет некая вырезанная при первоначальном монтаже сцена и "несколько сюрпризов".

Повторный релиз едва ли сможет привлечь такую же аудиторию, как и во время первого показа, но он вполне может принести "Мстителям" лидерство по кассовым сборам в мировой истории. Сейчас фильм находится на втором месте, отставая от "Аватара" с его $2,78 млрд на каких-то $4 млн.

Marvel ÐœÐ°Ñ€Ð²ÐµÐ» ÐœÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ð¸: Ð¤Ð¸Ð½Ð°Ð» Ð¢Ð¾Ð½Ð¸ Ð¡Ñ‚Ð°Ñ€Ðº Ð–ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ñ‹Ð¹ Ñ‡ÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð Ð¾Ð±ÐµÑ€Ñ‚ Ð”Ð°ÑƒÐ½Ð¸-Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑˆÐ¸Ð¹|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/marvel

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Мстители: Финал" выпустят в повторный прокат в расширенной версии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мстители: финал, повторный прокат, рекорд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети