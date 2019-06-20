17 Октября 2020
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Общество За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.

Речь идет о доме общей площадью 2 тыс. кв. м на участке в 0,9 га в городе Герцлия-Питуах в 15 км от Тель-Авива, пишет Regnum.

По данным газеты Calcalist, стоимость виллы оценивается в $63 млн. Абрамович арендовал поместье три месяца назад.

Абрамович получил израильский паспорт в 2018 году. В апреле бизнесмену не была продлена британская виза инвестора, после чего он получил гражданство Израиля, позволяющее въезжать в Великобританию вообще без визы на срок до шести месяцев.

Абрамович владеет дорогими объектами недвижимости в нескольких странах. По данным Forbes, самый дорогой дом в Великобритании принадлежит российскому олиграху, стоимость особняка составляет 170 млн фунтов. Он расположен на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс в Лондоне.

В прошлом году Верховный суд Франции обязал Романа Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов за принадлежащий ему особняк Шато-де-ла-Кро на юге страны.

Построенный в конце 1920-х дом известен в качестве резиденции нескольких коронованных особ.

По мнению французских налоговиков, российский миллиардер занизил стоимость приобретенной в 2004 году виллы и недоплатил налог на имущество в 2006-2007 годах в размере 1,2 миллиона евро.

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СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

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Теги: роман абрамович, израиль, вилла



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