СМИ сообщили о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Российский олигарх, владелец EVRAZ Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.

Речь идет о доме общей площадью 2 тыс. кв. м на участке в 0,9 га в городе Герцлия-Питуах в 15 км от Тель-Авива, пишет Regnum.

По данным газеты Calcalist, стоимость виллы оценивается в $63 млн. Абрамович арендовал поместье три месяца назад.

Абрамович получил израильский паспорт в 2018 году. В апреле бизнесмену не была продлена британская виза инвестора, после чего он получил гражданство Израиля, позволяющее въезжать в Великобританию вообще без визы на срок до шести месяцев.

Абрамович владеет дорогими объектами недвижимости в нескольких странах. По данным Forbes, самый дорогой дом в Великобритании принадлежит российскому олиграху, стоимость особняка составляет 170 млн фунтов. Он расположен на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс в Лондоне.

В прошлом году Верховный суд Франции обязал Романа Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов за принадлежащий ему особняк Шато-де-ла-Кро на юге страны.

Построенный в конце 1920-х дом известен в качестве резиденции нескольких коронованных особ.

По мнению французских налоговиков, российский миллиардер занизил стоимость приобретенной в 2004 году виллы и недоплатил налог на имущество в 2006-2007 годах в размере 1,2 миллиона евро.