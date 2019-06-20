17 Октября 2020
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(2005) | Фото: Накануне.ru

Отшельница Агафья отказалась эвакуироваться из района возможного падения ракеты

Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться со своей заимки на время запуска космического аппарата с Байконура, части которого могут упасть в зоне ее проживания в заповеднике "Хакасский", сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

По его словам, сотрудники заповедника и представители Роскосмоса посетили отшельницу во время плановой поездки в рамках договора с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса. Был совершен облет территории участка "Заимка Лыковых" заповедника "Хакасский" и федерального заказника "Позарым" "на предмет обеспечения безопасности людей и объектов во время запуска космического аппарата с космодрома "Байконур", передает РИА Новости.

"Данные территории находятся в пределах расчетного района падения отделяющихся частей ракеты-носителя. В ходе облета сотрудники учреждения посетили проживающую на территории заповедника Агафью Карповну Лыкову, которую предупредили о возможном падении в районе заимки фрагментов ракеты и предложили временную эвакуацию. От эвакуации Агафья Карповна отказалась", - написал Непомнящий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Лыкова рассказала, что она посадила огород, продуктов у нее достаточно и корма для коз в изобилии. "Имеются жалобы на здоровье – боли в ногах, но пока с хозяйством справляется", - отметил Непомнящий.

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Отшельница Агафья отказалась эвакуироваться из района возможного падения ракеты

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Теги: агафья лыкова, запуск ракеты, байконур, эвакуация, отщельница



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