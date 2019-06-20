Бари Алибасов решил лишить сына наследства

Шекспировские страсти кипят в семье 72-летнего продюсера Бари Алибасова, отравившегося несколько недель назад жидкостью для прочистки труб. Артист, вроде как, приходит в себя, и по мере реабилитации осознает, что поведение его окружения в критической ситуации было, мягко говоря, странным.

Так, Алибасова взбесил сын, 34-летний Бари Алибасов-младший. Дошло до того, что из-за ребенка продюсер решил в очередной раз переписать завещание. "Комсомолка" цитирует Бари: "Ну и пусть зарабатывает (на популярности отца). Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты".

На время медикаментозного сна отца, Алибасов-младший стал практически единственным источником информации о продюсере для прессы. Некоторые комментарии молодого человека вызывали удивление, как и кадры из больничной палаты Бари, появлявшиеся в сети с подачи родственников артиста.

А вот на кого Алибасову денег не жалко, так это на кота Чучу. С животным была странная история – пропажа, махинация с вознаграждением, подложный кот, возвращение блудного Чучи. Теперь Бари не расстается с домашним питомцем, так что не будет ничего странного, если Алибасов завещает часть имущества коту.