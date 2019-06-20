17 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар в деревянном жилом доме Пойковский (2019) | Фото: ГУ МЧС по ХМАО

Десятки людей эвакуированы из вспыхнувшего жилого дома в Нефтеюганском районе

В Пойковском из-за пожара в деревянном жилом доме эвакуированы десятки его жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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Сообщение о возгорании поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Нефтеюганского района в 0.33. Приехав на место, пожарные выяснили, что горит один из подъездов жилого дома, идет дым из-под кровли. Из здания самостоятельно эвакуировался 31 человек, среди которых были двое детей. Еще 10 человек спасли пожарные. Пострадавших нет.

В 1.40 огонь локализован на площади в 150 "квадратов". В доме повреждена лестница в одном из подъездов, кровля по всей площади, отделка стен и потолков второго этажа. Жильцы разместились у родственников. Администрация Пойковского выделила пострадавшим жильё из маневренного фонда. В 10.00 началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, участники которого выяснят, как помочь тем, чьи квартиры повреждены. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС России.

Пожар в деревянном жилом доме Пойковский(2019)|Фото: ГУ МЧС по ХМАО

Пожар в деревянном жилом доме Пойковский(2019)|Фото: ГУ МЧС по ХМАО

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Десятки людей эвакуированы из вспыхнувшего жилого дома в Нефтеюганском районе

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Теги: Пойковский, пожар, деревянный дом



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