Кучеров выиграл "Харт Трофи" - приз самого ценного игрока сезона НХЛ

Приз игроку вручили на традиционной церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

Напомним, что в сезоне-2018/19 российский форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, на его счету 128 заработанных баллов (41 заброшенная шайба и 87 результативных передач) в 82 встречах.

Hart Trophy winner @86Kucherov led the NHL with 128 points – the most by any player since 1995-96 – and helped the @TBLightning tie the NHL record for wins in one season (62).



Full Results: https://t.co/I34nC919Ei #NHLAwards #NHLStats pic.twitter.com/8z0GqyIq1B