17 Октября 2020
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Андрей Василевский, вратарь сборной России по хоккею (2017) | Фото: fhr.ru

Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом было объявлено на традиционной церемонии вручения наград лиги в Лас-Вегасе.
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Россиянину вручили "Везина Трофи" - награда лучшему страже ворот сезона. По итогам голосования на счету Василевского 146 набранных очков, он с большим отрывом опередил своих конкурентов.

Отметим, что лауреат определялся голосованием генеральных менеджеров команд, Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе.

Помимо этого, хоккеист попал в первую символическую сборную сезона-2018/19. Вместе с ним другие русские игроки - Александр Овечкин и Никита Кучеров.

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Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

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Теги: Андрей Василевский, НХЛ, Тампа-Бэй Лайтнинг, сезон, Везина Трофи, лучший вратарь



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