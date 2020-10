Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Россиянину вручили "Везина Трофи" - награда лучшему страже ворот сезона. По итогам голосования на счету Василевского 146 набранных очков, он с большим отрывом опередил своих конкурентов.

Отметим, что лауреат определялся голосованием генеральных менеджеров команд, Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе.

Andrei Vasilevskiy earned 90% of first-place votes after leading the NHL with 39 wins to capture the 2018-19 Vezina Trophy.



