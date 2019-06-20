Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Кейт Миддлтон (2018) | Фото:drkhorsmedia.com

Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину

Полицейский из кортежа, сопровождавшего Кейт Миддлтон и принца Уильяма по дороге из Лондона в Виндзор, сбил 83-летнюю женщину. Она была госпитализирована с многочисленными травмами, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщают британские СМИ.

ЧП произошло в понедельник, когда герцог и герцогиня Кембриджские ехали в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.

Представитель полиции сообщил, что уже начато внутреннее расследование.

Инцидент произошел на юго-западе Лондона. По некоторым данным, полицейский на мотоцикле оказался на пешеходной дорожке, то есть грубо нарушил правила.

Представитель Кенсингтонского дворца заявил, что Кейт и Уильям "обеспокоены случившимся". Они отправили пострадавшей в больницу цветы и записку с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Это уже не первое ДТП за последнее время, в котором, хоть и косвенно, но виноваты члены британской королевской семьи. Совсем недавно 98-летний супруг королевы принц Филипп, управляя автомобилем Land Rover, не уступил при выезде со второстепенной дороги на главную и врезался в другой автомобиль. В результате пострадали водитель и пассажирка авто, в которое въехал принц. После этого случая принц добровольно отказался от автомобильных прав, хотя законы Великобритании не закрепляют верхнюю границу возраста автомобилистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кейт миддлтон, принц уильям, британская королевская семья, кортеж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети