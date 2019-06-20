Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину

Полицейский из кортежа, сопровождавшего Кейт Миддлтон и принца Уильяма по дороге из Лондона в Виндзор, сбил 83-летнюю женщину. Она была госпитализирована с многочисленными травмами, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщают британские СМИ.

ЧП произошло в понедельник, когда герцог и герцогиня Кембриджские ехали в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.

Представитель полиции сообщил, что уже начато внутреннее расследование.

Инцидент произошел на юго-западе Лондона. По некоторым данным, полицейский на мотоцикле оказался на пешеходной дорожке, то есть грубо нарушил правила.

Представитель Кенсингтонского дворца заявил, что Кейт и Уильям "обеспокоены случившимся". Они отправили пострадавшей в больницу цветы и записку с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Это уже не первое ДТП за последнее время, в котором, хоть и косвенно, но виноваты члены британской королевской семьи. Совсем недавно 98-летний супруг королевы принц Филипп, управляя автомобилем Land Rover, не уступил при выезде со второстепенной дороги на главную и врезался в другой автомобиль. В результате пострадали водитель и пассажирка авто, в которое въехал принц. После этого случая принц добровольно отказался от автомобильных прав, хотя законы Великобритании не закрепляют верхнюю границу возраста автомобилистов.