Пострадавшего в ДТП с автобусом на трассе М-5 доставят в Челябинск на вертолете санавиации

В Челябинской области два человека, пострадавших в ДТП с автобусом и бензовозом, остаются в реанимации. Их состояние оценивается, как стабильное.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в штатном режиме.

В реанимации находятся мужчина и женщина. В ближайшие часы мужчину доставят санавиацией в Челябинскую областную больницу.

"Из поступивших вчера в отделение златоустовской больницы, двое осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение, один сейчас находится в неврологическом отделении, еще один – в травматологии. Подросток, которого вчера повезли на реанимобиле в Челябинскую областную больницу, доставлен и госпитализирован. Состояние всех пострадавших стабильное", - сообщили в пресс-службе минздрава.

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса и грузовика погибли два человека. Известно, что рейсовый автобус при выезде на федеральную трассу не уступил дорогу и столкнулся с бензовозом. Два человека погибли, семь пострадали.