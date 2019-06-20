Помпео обратился к России на фоне доклада о крушении MH17

Россия должна принять меры для того, чтобы все обвиняемые по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году предстали перед судом. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он также добавил, что США поддерживают доклад международной следственной группы по MH17, передает РИА Новости.

19 июня в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком.

Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Карченко, заявил один из следователей.

Представители международной следственной группы пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции.