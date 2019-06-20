17 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Встреча с рабочими подрядчиков Тобольский межрайонный прокурор Владимир Пушкарёв (2019) | Фото: Прокуратура Тюменской области

В 2019 году рабочие подрядчиков "ЗапСибНефтехима" вовремя не получили 17 "зарплатных" миллионов

Тобольский межрайонный прокурор Владимир Пушкарёв обсудил с работниками подрядчиков "ЗапСибНефтехима" ситуацию с долгами по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
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На встречу пришли рабочие "Нефтегазмонтажавтоматики" (НГМА), ООО "УПС", ООО "Траст Групп", ООО "СМ Строй". В 2018 г. в межрайонную прокуратуру поступило 300 обращений, из них 74 удовлетворено. Объявлено пять предостережений, в суд ушло более 150 исков. Против руководителя одного из подрядчиков, "Западно-Сибирской Монтажной Компании", возбуждено уголовное дело, он наказан судебным штрафом в 80 тыс. руб., долги по зарплате погашены. В 2019 г. поступило более 60 обращений, объявлено два предостережения, внесено пять представлений, направлено 85 исков.

Руководитель рабочей группы по вопросам соблюдения трудового законодательства на Тобольских предприятиях "СИБУРа" Максим Кудрявцев отметил, что "компания прилагает максимум усилий для решения вопросов нарушения трудового законодательства в ходе переговоров с подрядчиками". Если переговоры не помогают, предприятие готово помочь пострадавшим защитить их права законным способом через обращение в прокуратуру.

Встреча с рабочими подрядчиков Тобольский межрайонный прокурор Владимир Пушкарёв(2019)|Фото: Прокуратура Тюменской области

"В 2018 г. мы рассмотрели 2,2 тыс. обращений от рабочих подрядчиков и субподрядчиков, рабочие получили более 66 млн руб.. В 2019 г. рассмотрено 967 обращений, рабочим выплачено более 17 млн руб.", - сказал Кудрявцев.

Деньги не платят из-за того, что некоторые подрядчики не рассчитываются с подчинёнными после завершения работ и получения оплаты от "СИБУРа" или не оформляют договоры с рабочими и позже не платят причитающиеся им деньги. Надзор за исполнением трудового законодательства остаётся одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры и носит системный характер.

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В 2019 году рабочие подрядчиков "ЗапСибНефтехима" вовремя не получили 17 "зарплатных" миллионов

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Теги: ЗапСибНефтехим, Нефтегазмонтажавтоматика, Траст Групп, СМ строй, Западно-Сибирская монтажная компания



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