"Прямая линия": опрос показал, интересен ли россиянам разговор с президентом

Большинство россиян (около 75%) намерены следить за "прямой линией" с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Посмотреть передачу в прямом эфире готовы 29% россиян, еще 12% ограничатся отдельными фрагментами.

Еще 34% опрошенных не смогут посмотреть "прямую линию", но будут узнавать ответы главы государства из СМИ.

Совсем не будут следить за "прямой линией" всего 10% россиян, передает РИА Новости.

Как сообщалось, на "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило около миллиона обращений. Год назад россияне гораздо активнее задавали вопросы - их было 2,7 млн, а рекорд поставил 2015 год - 3,25 млн.

Относительно невысокие показатели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал не с падением интереса к тому, что скажет глава государства в ответ на жалобы граждан, а с жарой.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, которые передает Regnum, предсказать, какие вопросы будут задавать граждане президенту РФ, заранее невозможно. Однако, отметил он, руководители регионов будут находиться у телевизоров на протяжении всей прямой линии "в состоянии стресса".