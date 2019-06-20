17 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:canoe.ca

YouTube может перенести весь детский контент на отдельную платформу

YouTube подумывает создать отдельный продукт, в котором будет сосредоточен весь контент для детей. По данным Wall Street Journal, проект YouTube Kids может стать основным для юной аудитории, а это весьма объемная доля пользователей.

Ну а пока YouTube рассматривает возможность отключить "рекомендации" в роликах с детским контентом – чтобы автоматическое произведение следующего видео не начиналось после завершения текущего.

Издание отмечает, что создание "детского YouTube" может нести риски снижения доходов от рекламы, поскольку детское видео является одним из самых популярных на платформе. С другой стороны, создание "безопасного" хостинга для детей может привести к тому, что многие родители разрешат смотреть отпрыскам видео и/или не станут ограничивать объем просмотра.

Правда, у экспертов есть сомнения на тот счет, что Google имеет возможности 100-процентного контроля за уместностью контента.

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YouTube может перенести весь детский контент на отдельную платформу

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Теги: youtube, детский контент, платформа, защита детей



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