17 Октября 2020
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забор посреди детской площадки рядом с домом ул. Амундсена, 135 (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрии предложили компромиссный вариант по спору между жильцами домов на юго-западе Екатеринбурга

Ситуация вокруг неделимого земельного участка, сложившаяся между жителями дома №135 по улице Амундсена и их соседями из ЖК WOODS, приобретает новые формы, но без изменения сути противостояния. Напомним, что этот участок, выделенный ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" под строительство многоквартирных домов, находится в аренде у застройщика. Накануне.RU, пытаясь разобраться в подробностях противостояния, пообщалось со стороной жителей ЖК WOODS и узнало их точку зрения.

После публикации Накануне.RU "В споре между жильцами домов на юго-западе Екатеринбурга новый поворот: собаки без поводков и намордников", в которой было отражено мнение жильцов дома по адресу Амундсена, 135, в редакцию обратились представители другой стороны - из ЖК WOODS. Они категорически не согласны с информацией, изложенной в публикации, т.к. она, по их словам, "не соответствует реальному положению вещей". Свою позицию аргументируют тем, что до настоящего времени, строительство всего ЖК WOODS застройщиком не завершено, территория ЖК не закрыта и имеет свободный доступ для всех желающих. С их слов, на территорию залесенной части (которую в обиходе называют парком, хотя формально такой она не является) земельного участка под ЖК для выгула собак приходят жители не только близлежащих домов № 135, 137, 139, расположенных по улице Амундсена, № 53 Б по улице Мостовой, но и частной коттеджной застройки, расположенной по улице Разливной.

жительница ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

"Хозяев животных, что были опубликованы на видео, следует искать как раз среди тех, кто живёт в домах микрорайона УНЦ, в том числе в указанных домах, – сказала Накануне.RU член совета дома №1 ЖК WOODS Ирина Баринова. – Сами можете убедиться – калитки в зелёную зону не закрыты, сюда любой может беспрепятственно войти".

открытая дверь в заборе в лесной зоне рядом с ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

Представители ЖК WOODS акцентируют внимание, что речи ни о каком парке не идет, характеризуя кусок земли, заросший деревьями, как часть единого, неделимого земельного участка, на котором уже стоят три жилых многоквартирных дома и достраивается еще один, плюс паркинг. Приводят массу весомых доказательств в пользу того, что участок, ставший яблоком раздора, изначально был отведён застройщиком по проекту под зону для организации досуга собственников ЖК. И по закону является общим имуществом собственников помещений многоквартирных домов (МКД), о чем уже есть решения общих собраний собственников двух домов и идёт голосование в третьем.

залесенная территория, ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

Во-первых, у них на руках есть официальный ответ департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, в котором указано, что при обследовании территории в районе дома 135 по ул.Амундсена на предмет соблюдения правил благоустройства, "признаков нарушения законодательства при установке ограждения не выявлено".

забор посреди детской площадки рядом с домом ул. Амундсена, 135(2019)|Фото: Накануне.RU

Во-вторых, согласно п. 3 ст. 552 Гражданского кодекса, ст. 35 Земельного кодекса и ст. 36 Жилищного кодекса РФ закреплено их право пользования земельным участком как за собственниками жилья. Пока домовая территория формально находится во владении застройщика (согласно договору аренды с МУГИСО), но впоследствии собственники ЖК WOODS намерены воспользоваться своим правом владельцев недвижимости на пользование соответствующим земельным участком, на котором расположен МКД (с учётом доли в праве собственности).

детская площадка рядом с ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

Проще говоря, жители WOODS вместе с недвижимостью получают территорию земельного участка, находящегося в аренде у застройщика, в том числе залесенную, которой могут распоряжаться в силу закона и на основании решений, принятых общим собранием собственников МКД . И это условие было одним из главных при выборе места проживания. Причём, 60% собственников ЖК приобрело недвижимость в ипотеку на не один десяток лет. Очень многие - молодые семьи с детьми, где мама находится в декрете и лишь один работающий, многие вложили "материнский капитал".

Жильцы WOODS, с которыми общался корреспондент Накануне.RU, говорили, что покупали не только квартиру, но и место для безопасных прогулок с детьми на свежем воздухе. Слово "безопасных" здесь – ключевое, именно поэтому и пришлось жильцам отгораживаться от внешних угроз в виде "залётных" гостей с пакетами алкоголя, желающих расслабиться в условиях, приближённых к природным.

мангальная зона(2019)|Фото: Накануне.RU

Накануне.RU сознательно уходит от эмоциональных оценок происходящего. Мы понимаем, что противостояние двух сторон по обе стороны забора, к сожалению, зашло слишком далеко, звучат и справедливые, и надуманные обвинения, прислушиваться к которым, как это ранее попытался сделать глава Екатеринбурга Александр Высокинский, выступая в качестве третейского судьи, порой бессмысленно. Мэрия не смогла найти решение ни 1 июня, когда Высокинский лично выезжал на территорию, ни 7 июня во время беседы с конфликтующими в ратуше горадминистрации.

Тем не менее, выход всё-таки есть, и странно, что администрация Екатеринбурга его не рассматривает. Дело в том, что в кадастровом плане участка, отведённого "Атомстройкомплексу" под WOODS, прямо в лесной зоне есть "поляна", предназначенная под строительство детского дошкольного учреждения – детского сада на 95 мест. Видимо, это осталось со времён, когда застройщик поучал в нагрузку обязательства перед городом в виде соцобъекта. Так вот, "поляна" принадлежит муниципалитету. Понятно, что возводить детский сад здесь никто не будет. Во первых, вкладывать как минимум 95 млн руб. (из среднего расчёта одно место - миллион) "Атомстройкомплекс" не собирается. Во-вторых, садик не впишется в границы санитарной зоны, что признал и мэр, когда 1 июня инспектировал площадку. В-третьих, странно будет смотреться такой "анклав" на территории ЖК, огороженной забором.

карта земельного участка ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

Представители ЖК заявили Накануне.RU, что готовы рассмотреть вариант, при котором "поляна" переходит WOODS, а ЖК, в свою очередь, отодвигает забор к границе лесного участка. Такое решение, вероятно, могло бы устроить всех: в ЖК сохранятся зелёные насаждения, а жители 135-го дома получат полноценную детскую площадку. Если компромисс не будет найден, то на территории наверняка продолжится противостояние из-за границ, установленных в своё время МУГИСО.

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Мэрии предложили компромиссный вариант по спору между жильцами домов на юго-западе Екатеринбурга

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Теги: Амундсена 135, ЖК WOODS, детская площадка



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