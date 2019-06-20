Ъ: фиксировать нарушения ПДД будет "Ростех"

Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие "Ростеха" и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД.

Соответствующее распоряжение готовит кабмин России. Белый дом уже предложил регионам тарифы для работы с компанией: 150–250 руб. за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение месяца.

Сегодня на дорогах России действует 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. В некоторых регионах, таких как Московская, Курганская, Рязанская области, Чечня и Ингушетия, власти заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Подобная схема вызывает негативную реакцию водителей, которые считают, что частные компании зарабатывают на участниках движения. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что дорожные камеры — это "средство коммерциализации", и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области.

С идеей определить единственного поставщика выступил "Ростех", обратившись к президенту Владимиру Путину, который поручил правительству инициативу проработать, в Белом доме этот вопрос передали Минкомсвязи.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, "явно проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов", сообщает "Коммерсант".