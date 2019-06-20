Трое жителей Екатеринбурга отправятся под суд за мошенничество на 1,4 млн. рублей

В Екатеринбурге будут судить троих местных жителей, которые проходят по уголовному делу о мошенничестве на 1,4 млн. руб. под видом заключения договоров по грузоперевозке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016 году злоумышленники приобрели ранее функционирующую в течение длительного периода времени фирму, которую в последующем оформили на подставное лицо. После этого фигуранты создали видимость работы организации, которая "специализировалась" на междугородной и международной грузоперевозке.

Мошенники заключали договоры на перевозку грузов, предварительно подделав необходимые документы на транспорт и водителей, при этом, после перечисления денег на расчетный счет организации, злоумышленники пропадали.

Чтобы отмыть преступные деньги, мошенники создали второе юридическое лицо, на счет которого путем финансовых операций перечислялись средства потерпевших, после чего они обналичивались. Всего за 2016-2017 годы от действий мошенников пострадало 10 юридических лиц по всей России. Ущерб оценивается в 1,4 млн. руб.